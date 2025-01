PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Exhibitionist zeigt sich ungeniert +++ Batterien aus Ampelanlage gestohlen +++ Pkw aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist zeigt sich ungeniert,

Walluf, Erikaweg, Mittwoch, 29.01.2025, 06:10 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochmorgen hat sich ein Jugendlicher in Walluf in schamverletzender Art und Weise entblößt. Gegen 06:10 Uhr stieß eine Bewohnerin des Erikawegs beim Verlassen ihrer Wohnung auf der Straße auf den Unbekannten, welcher umgehend anfing, sich zu entblößen und an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Als sie daraufhin in ihr Fahrzeug stieg, flüchtete der Jugendliche. Im Rahmen der Fahndung konnte er nicht mehr festgestellt werden. Es soll sich um einen 16 bis 17 Jahre alten und etwa 1,65 m bis 1,70 m großen Jungen mit braunen kurzen Haaren gehandelt haben. Er trug eine schwarz/gelbe Regenjacke sowie blaue Jeans und hatte einen Turnbeutel auf dem Rücken.

Die Polizeistation Eltville ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Exhibitionisten unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Batterien aus Ampelanlage gestohlen,

Rüdesheim, Landesstraße 3034, Dienstag, 28.01.2025, 01:42 Uhr bis 05:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag machten Diebe in Rüdesheim ungewöhnliche Beute. In den frühen Morgenstunden, zwischen 01:42 Uhr und 05:45 Uhr begaben sie sich zu einer an der Landesstraße 3034 aufgestellten Ampel und entwendeten vier Batterien, mit welchen die Anlage betrieben worden war. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Pkw aufgebrochen,

Niedernhausen-Königshofen, Niederseelbacher Straße, Samstag, 25.01.2025 bis Sonntag, 26.01.2025

(fh)Unbekannte haben in Niedernhausen-Königshofen einen geparkten Mercedes aufgebrochen und mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren gestohlen. Am Sonntagvormittag fiel dem Besitzer des Pkw in der Niederseelbacher Straße zunächst das gewaltsam geöffnete Fenster seines Wagens auf. Beim Blick ins Fahrzeug musste er dann noch feststellen, dass eine Sonnenbrille und ein Taschenmesser fehlten.

Die Polizei in Idstein ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell