POL-RE: Haltern am See: Verkehrsunfall auf der Westruper Straße

Recklinghausen (ots) - Am Montagmorgen kam ein 22-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf der Erler Straße von der Fahrbahn ab - er starb noch an der Unfallstelle. Der Dorstener war gegen 05:30 Uhr auf der Erler Straße in Richtung Rhader Straße (Richtung Westen) unterwegs. Zwischen dem Westerfeldweg und dem Wellbrockweg kam er aus noch unbekannter Ursache nach rechts ...

mehr