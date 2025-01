Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Jörg Rohweder geht in die fünfte Amtsperiode

Rendsburg (ots)

Am Freitag, 17.01.2025, fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Grauel (Amt Mittelholstein) statt. Haupttagesordnungspunkt war an diesem Abend die Wahl des Gemeindewehrführers. Jörg Rohweder stellte sich nach vier Amtsperioden, ohne Gegenkandidat, erneut zur Wahl. Er erhielt von 27 Wahlberechtigten alle 27 Stimmen. Somit tritt er seine fünfte Amtsperiode an. 1989 begann seine Karriere bei der Feuerwehr Grauel. Nach dem regulären Ausbildungsweg wurde er 1999 zum Gruppenführer gewählt. 2001 folgte für ihn zum ersten Mal das Amt des Gemeindewehrführers, welches er bis heute ambitioniert und mit Freude ausführt. Diesen Posten bekleidet Jörg Rohweder nunmehr über 24 Jahre und ist damit der am längsten amtierende Wehrführer im Amt Mittelholstein. An diesem Abend wurden noch weitere Ämter durch Wahlen neu besetzt: Eick Gyroska (Atemschutzgerätewart und Sicherheitsbeauftragter), Nico Löding (Gruppenführer), Jana Helmke (stellv. Gruppenführerin). Aus der Anwartschaft wurden in den Feuerwehrdienst als Feuerwehrmann aufgenommen: Janek Rohweder und Tom Holling

