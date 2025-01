PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Balkontür aufgebrochen +++ Reifen zerstochen

Bad Schwalbach (ots)

01.Balkontür aufgebrochen, Niedernhausen, Kreuzweg, Mittwoch, 29.01.2025, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025, 09:20 Uhr

(sb)Von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Niedernhausen eingebrochen. Die Einbrecher kletterten auf den Balkon der Wohnung im Kreuzweg und machten sich an der Glastür zu schaffen. Nachdem die Täter die Scheibe eingeschlagen hatten, gingen sie in die Wohnung und durchwühlten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Einbrecher keine Beute machen. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus bitten Zeuginnen und Zeugen sich unter (06126) 9394-0 zu melden.

02.Reifen zerstochen, Bad Schwalbach, Genthstraße, Donnerstag, 00:46 Uhr

(sb)In den frühen Morgenstunden vom Donnerstag zerstach ein Unbekannter in Bad Schwalbach einen Autoreifen. Den schwarze BMW - Kombi hatte der Besitzer in der Genthstraße abgestellt. Ein unbekannter Vandale begab sich nach ersten Ermittlungen um 00:46 Uhr auf den Parkplatz des Wohnhauses und beschädigte einen Reifen. Anschließend verschwand der Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Sie können Hinweise zu der Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell