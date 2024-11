Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Opel kollidiert mit E-Scooter, 16jähriger schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Donnerstag, 31. Oktober, 16:40 Uhr auf der Neufchateaustraße in Höhe des dortigen Fußgängerüberweges. Zur Unfallzeit hielt dort ein 56jähriger Opel - Fahrer vor dem Fußgängerüberweg, um Fußgänger passieren zu lassen. Als er seine Fahrt in Richtung Süden fortsetzen wollte, fuhr nach Zeugenaussagen ein 16jähriger E-Scooter-Fahrer auf den Überweg. Er wollte die Straße von Osten nach Westen queren. Hier kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 16jährige Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich infolge des Sturzes schwer. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen einem Hammer Krankenhaus zugeführt, in dem er zur stationären Behandlung verblieb. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell