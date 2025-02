PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeug zerkratzt +++ Verkehrsunfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeug zerkratzt,

Oestrich-Winkel, Römerstraße, Sonntag, 02.02.2025, 22:30 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 09:45 Uhr

(am)Ein Unbekannter zerkratzte in der Nacht auf Montag in Oestrich-Winkel ein Fahrzeug. Der Täter beschädigte einen grauen in der "Römerstraße" im Bereich der Hausnummer 45 abgestellten 1er BMW zwischen 22:30 Uhr bis 09:45 Uhr. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 950 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Vekehrsunfallflucht,

Bad Schwalbach, Rheinstraße, Montag, 03.02.2025, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(am)In Bad Schwalbach beschädigte ein Fahrzeugführer am Montagnachmittag ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Zwischen 14 Uhr und 15 Uhr kollidierte die Fahrerin oder der Fahrer mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken mit dem in der "Rheinstraße" in Höhe der Hausnummer 12 geparkten schwarzen Ford Focus und flüchtete, ohne sich um den im Heckbereich verursachten Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

