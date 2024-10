Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2410063

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Montag, 14. Oktober 2024, ist es in Haan zwischen 13.15 Uhr und 14.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines weißen 5er BMW hatte sein Auto im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Flemingstraße auf Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er erhebliche Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest, die vermutlich bei einem Einparkvorgang entstanden sind. Der BMW war aufgrund der starken Beschädigungen zunächst nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Bereits am Montag (14. Oktober 2024) ist ein in Erkrath am Schlickumer Weg abgestellter weißer VW Crafter von einem bislang noch unbekannten Autofahrer touchiert und hierbei beschädigt worden. Gegen 10 Uhr hatte ein Küchenmonteur sein Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 51 abgestellt. Als er nach getaner Arbeit gegen 16 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückehrte, stellte er Kratzspuren an der vorderen linken Kunststoffverkleidung fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Summe von rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Bereits vor über einer Woche, am Montag (7.Oktober 2024) wurde ein in Hilden an der Baustraße auf Höhe der Hausnummer 47 geparkter schwarzer Ford Focus am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Erst eine Woche später, am 14. Oktober 2024, brachte der Halter des Focus den Schaden bei der Polizei zur Anzeige. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher liegen der Polizei nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In Langenfeld ist am Dienstagabend (15. Oktober 2024) eine 16 Jahre alte Jugendliche mit ihrem Fahrrad gestürzt. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war sie gegen 20:20 Uhr mit ihrem Pedelec über den Bürgersteig der Straße "Landwehr" in Richtung Ohligs gefahren. Hierbei habe sie einen Pizzakarton in einer Hand gehalten, weshalb sie nur mit einer Hand am Lenker unterwegs gewesen war. Plötzlich sei dann ein Auto aus einer Einfahrt gefahren, wodurch das Mädchen habe bremsen müssen. Hierbei verlor das Mädchen die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden. Der Fahrer des nicht näher beschriebenen Autos soll dann in Richtung A3 geflüchtet sein. Die 16-Jährige musste zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell