POL-RTK: Gelegenheit macht Diebe +++ Frontalzusammenstoß - ein Verletzter +++ Fahrer flüchtet nach Unfall

Bad Schwalbach (ots)

1. Gelegenheit macht Diebe,

Eltville, Matheus-Müller-Platz, Dienstag, 04.02.2025, 13:05 Uhr

(am)Am Dienstagmittag hatte ein unbekannter Täter leichtes Spiel, Beute zu machen.

Der Besitzer des Fahrzeugs stellte dieses in einem Parkhaus am Matheus-Müller-Platz ab. Kurz nach 13 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Person die Gelegenheit und drückte ein leicht geöffnetes Fenster eines weißen Porsche Carrera nach unten. Er öffnete die Tür und durchwühlte das Fahrzeug. Hierbei stahl er einen Stoffbeutel mit bislang unbekanntem Inhalt, bevor er flüchtete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen. Die Polizei rät in jedem Fall die Türen und Fenster von abgestellten Fahrzeugen verschlossen zu halten. Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld im Auto liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

2. Frontalzusammenstoß - ein Verletzter, Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, Mittwoch, 05.02.2025, 05:50 Uhr

(am)Ein Lkw-Fahrer geriet am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der Bundesstraße 42 in den Gegenverkehr und stieß mit einem Pkw zusammen. Der 62-jährige Verursacher befuhr die Bundesstraße aus Wiesbaden kommend in Richtung Rüdesheim. Ein 34-jähriger Fahrer befuhr die Bundesstraße mit einem Hyundai in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Lkw auf die Gegenfahrbahn und die Fahrzeuge kollidierten frontal. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Rüdesheim verbracht. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf circa 30.000 Euro. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

3. Fahrer flüchtet nach Unfall

Aarbergen-Kettenbach, Obere Weinbergstraße, Dienstag, 04.02.2025, 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(am)Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag ein geparktes Fahrzeug in Aarbergen und entfernte sich vom Unfallort.

Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr streifte ein Unbekannter ein in der Straße "Obere Weinbergstraße" abgestelltes Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 26. Hierdurch beschädigte die Fahrerin oder der Fahrer den dort geparkten blauen Audi A4 im vorderen linken Bereich und flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am dem Audi entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

