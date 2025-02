POL-RTK: +++ Einbrecher am Werk +++ Vandalierende Jugendliche +++ Graffitisprayer +++ PKW gegen Hauswand +++ Verkehrsunfälle +++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus,

65232 Taunusstein-Watzhahn, Saarstraße, Sonntag, 15.12.2024 bis Samstag, 08.02.2025

(sim) Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 15.12.2024 und Samstag, dem 08.02.2025, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Taunusstein-Watzhahn ein. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür des Hauses in der Saarstraße auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Hauses. Hier betraten die Täter verschiedene Räume und durchwühlten mehrere Schränke. Die Täter erbeuteten bei dem Einbruch Schmuck, Bargeld und diverse andere Wertgegenstände. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Ermittler der Polizei in Taunusstein unter der Rufnummer (06128) 92021 0 entgegen.

Einbrecher scheitern an Haustür,

65385 Rüdesheim am Rhein, Lorcher Straße 7, Samstag, 01.02.2025 bis Samstag, 08.02.2025, 15:00 Uhr

(Sw) Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr stellte der Verantwortliche eines mittlerweile leerstehenden Einfamilienhauses in der Lorcher Straße in Rüdesheim fest, dass sich Einbrecher an der Haustür zu schaffen machten. An der Tür wurde so stark gehebelt, dass sie sich von außen nicht mehr öffnen ließ. Glücklicherweise hielt die Tür dem Einbruchsversuch stand, sodass es hier lediglich bei einem Sachschaden an der Tür blieb. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112 0 in Verbindung zu setzen.

Randalierende Jugendliche - Zeugenaufruf! Idstein, Am Hexenturm, Bahnhofstraße, Freitag, 07.02.2025, 23:30 Uhr bis 23:55 Uhr

(fb) In der Nacht von Freitag auf Samstag warfen unbekannte Täter von der Schlossbrücke am Hexenturm eine Bierflasche auf ein fahrendes Fahrzeug, dessen Windschutzscheibe dadurch beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf wurden drei Personen dabei beobachtet, wie sie in geparkte Fahrzeuge schauten und diese auch versuchten zu öffnen. Hierbei entstand kein Sachschaden. Kurz darauf wurde eine Papiermülltonne in der Bahnhofstraße in Brand gesetzt. Dabei wurden insgesamt vier weitere Mülltonnen beschädigt. Durch verschiedene Zeugen wurden in dem Verlauf immer wieder drei Personen beobachtet. Die Personen wurden als männlich, mit akzentfreiem Deutsch und dunkel gekleidet beschrieben. Die Polizei Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder der Identität der Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti,

65396 Walluf, Bahnhofstraße, Freitag, 07.02.2025, 20:00 Uhr

(mg) Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, meldete eine aufmerksame Passantin zwei Jugendliche, die in der Unterführung des Wallufer Bahnhofs Graffitis sprühten. Diese flüchteten, nachdem die Mitteilerin sie ansprach. Bei der Sprayaktion wurden u.a. zehn bis zu 50x50 cm große Symbole verfassungswidrigen Inhaltes mit blauer und roter Farbe an Wände und auf den Boden gesprayt. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Es soll sich um zwei männliche Personen um die 18 Jahre gehandelt haben, vollständig schwarz bekleidet und mit schwarzen Basecaps. Durch Beamte der Eltviller Polizei wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organe gefertigt. Bei Hinweisen oder Feststellungen, wenden Sie sich an die Polizeistation in Eltville unter (06123) 9090 0.

Pkw kracht gegen Hauswand,

65326 Aarbergen, Bahnhofstraße, Samstag, 8. Februar 2025, 08:45 Uhr

(pk) Sachschaden im vermutlich fünfstelligen Bereich entstand beim Zusammenstoß eines Pkw mit einer Hauswand. Eine 47-jährige Dame aus Aarbergen befuhr die Bahnhofstraße mit ihrem VW Tiguan von der Oberstraße kommend, als sie aus Unachtsamkeit von der Straße abkam und gegen eine Hauswand prallte. Hierbei wurde das Gemäuer so stark beschädigt, dass ein Statiker vor Ort kommen musste. Mittels Baustützen wurden die tragenden Wände entsprechend abgefangen. Die Fahrerin wurde augenscheinlich leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Alleine am PKW entstand ein Schaden von geschätzt 20.000,- Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Niedernhausen, Wiesbadener Straße L3027, Samstag, 08.02.2025 00:11 Uhr

(fb) Am frühen Samstagmorgen fuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Niedernhausen die Landesstraße 3027 von Wiesbaden-Naurod in Richtung Niedernhausen. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Stützmauer der Autobahnunterführung. Sowohl der Fahrer als auch sein 20-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 7000,- EUR.

Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW,

65232 Taunusstein-Wehen, Aarstraße / Breslauer Straße Freitag, 07.02.2025, 12:05 Uhr

(Sw) Insgesamt 3.500,- Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalles von Freitagmittag im Einmündungsbereich der Wehener Aarstraße Ecke Breslauer Straße. Eine 57-jährige Skoda-Fahrerin aus Taunusstein befuhr die Aarstraße aus Richtung Neuhof kommend nach Wehen und bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge aufgrund einer rot zeigenden Ampel bremsten, und fuhr auf einen Ford-Puma auf, der durch die Kollision wiederum auf einen VW Polo aufgeschoben wurde. Augenscheinlich wurde durch den Unfall niemand verletzt. Während der Aufnahme durch eine Streife der Bad Schwalbacher Polizei kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs.

