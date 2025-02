PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger hat Durst +++ Radmuttern von Fahrzeugen lose +++ Polizei kontrolliert den Straßenverkehr

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger hat Durst,

Eltville am Rhein, Gartenstraße, Donnerstag, 06.02.2025, 13:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag hat ein Betrüger in Eltville unter einem Vorwand ein Wohnhaus betreten und dort die Bewohnerin bestohlen. Gegen 13:00 Uhr klingelte es an der Tür der Eltvillerin in der Gartenstraße. Als sie daraufhin öffnete, stand ihr ein Mann gegenüber, welcher sie um ein Glas Wasser bat. Die hilfsbereite Seniorin ging daraufhin in ihr Haus, um dem Wunsch nachzukommen. Allerdings ließ sie dabei die Eingangstür offen, sodass der Unbekannte unbemerkt ins Haus gelangte und ein Portemonnaie stahl. Als die Dame zur Tür zurückkehrte fehlte von dem Fremden und ihrem Portemonnaie jede Spur.

Es soll sich um einen etwa 1,80 m bis 1,85 m großen und etwa 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Er trug dunkle Kleidung.

Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Handwerker zu sein und dringend etwas reparieren müsse oder Fremde beispielsweise einen Zettel, einen Stift oder ein Glas Wasser von Ihnen möchten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun wegen des Trickdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Radmuttern von Fahrzeugen lose,

Idstein, Wiesbadener Straße/Black und Deckerstraße, Samstag, 08.02.3035, 11:40 Uhr bis 12:40 Uhr

(fh)Am Samstagmittag verlor ein Fahrzeug in Idstein während der Fahrt ein Vorderrad. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro, verletzt wurde niemand. Gegen 12:40 Uhr meldete sich der Besitzer eines Mercedes Kleinbusses aus Niedernhausen bei der Polizei, da sich bei seinem Fahrzeug vor etwa einer Stunde ein Rad während des Fahrens komplett gelöst habe. Durch einen zuvor vom Halter ebenfalls verständigten Mitarbeiter eines Verkehrsclubs, konnte bestätigt werden, dass alle Radmuttern des Fahrzeugs nicht festgezogen worden waren. Die gelösten Muttern konnten einige Hundert Meter entfernt aufgefunden werden. Einen Tag später wurde der Polizei ein weiteres Fahrzeug, welches von dem Niedernhausener genutzt wird, gemeldet. Auch bei diesem geparkten Pkw seien die Radmuttern eines Vorderrads locker. Die Fahrzeuge werden beide von einem Bundestagsabgeordneten genutzt. An dem zweiten, am gestrigen Sonntagabend gemeldeten Fahrzeug, sind Folierungen angebracht, die zeigen, dass es durch eine Partei zu Werbezwecken genutzt wird. Ob der Sachverhalt mit dem politischen Amt des Niedernhauseners im Zusammenhang steht, ist Teil der Ermittlungen.

Diese führt das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten der Kriminalpolizei in Wiesbaden wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

3. Polizei kontrolliert den Straßenverkehr, Rüdesheim am Rhein, Grabenstraße/Bleichstraße, Freitag, 07.02.2025, Ab 11:00 Uhr

(fh)Am Freitagmittag haben Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Rüdesheim Verkehrskontrollen durchgeführt und mehrere Verstöße geahndet. Ab 11:00 Uhr hatten sich die Kontrollkräfte im Bereich Grabenstraße/Bleichstraße postiert und im weiteren Verlauf die vorbeifahrenden Fahrzeuge kontrolliert. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen wurden gleich drei Gurt- und zwei Handyverstöße festgestellt und geahndet. Bei einem weiteren Fahrzeug fiel auf, dass die Hauptuntersuchung längst fällig gewesen war. Mit den Betroffenen wurden aufklärende Gespräche geführt, um den Sinn und Zweck der Maßnahmen im Sinne der Verkehrssicherheit zu transportieren.

