POL-GM: Einbruch in Schule

Wiehl (ots) - Zwischen 15 Uhr am Samstag (1. Februar) und 10:50 Uhr am Sonntag brachen Unbekannte in eine Firma in der Straße "Vor den Birken" in Marienhagen ein. Die Täter zerbrachen ein Fenster eines Rolltores und gelangten so in das Gebäude. Sie entkamen mit Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

