Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alleinunfall mit schwer verletztem PKW - Fahrer in Bergneustadt

Bergneustadt (ots)

Am 03.02.2024 gegen 22:30 Uhr verunfallte ein 27-jähriger Bergneustädter in der Markstraße in Bergneustadt. Der Fahrzeugführer kam aus derzeit ungeklärten Gründen in Höhe der Hausnummer 41 von der Fahrbahn ab, stürzte ca. 4 m eine Böschung herunter, überschlug sich dabei und kam auf dem Dach liegend in der Grundstückseinfahrt zum Stillstand. Der Fahrzeugführer war zunächst im PKW eingeschlossen, konnte jedoch selbstständig den Notruf wählen und Hilfe holen. Herbeigeeilte Ersthelfer befreiten den Unfallfahrer aus dem PKW und betreuten diesen bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungskräften. Der schwer verletzte und nicht angeschnallte PKW-Fahrer wurde mittels RTW ins Krankenhaus nach Gummersbach verbracht. Am PKW musste mittels Abschlepper geborgen werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR. Zu Verkehrsbehinderungen kam es an der Einsatzörtlichkeit nicht. Im Einsatz befand sich neben der Polizei der Rettungsdienst des Oberbergischen Kreises sowie die Feuerwehr Bergneustadt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell