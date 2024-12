POL-MA: Waibstadt/ K4281/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch am Mittwoch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Schönau. Die Eindringlinge hebelten in der Zeit zwischen 7 Uhr und 19 Uhr die Balkontür der Wohnung auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in ...

