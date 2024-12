Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Ergänzung Tatzeit - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch am Mittwoch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Schönau.

Die Eindringlinge hebelten in der Zeit zwischen 7 Uhr und 19 Uhr die Balkontür der Wohnung auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in allen Zimmern. Dabei fiel Ihnen Bargeld in die Hände, das sie mitgehen ließen. Nachdem sie die Fenster in allen Räumen geöffnet hatten, verließen die Unbekannten die Wohnung wieder und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell