POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Mannheim/BAB 656 (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der A656 in Höhe Seckenheim wurde eine Person leicht verletzt. Ein 56-jähriger Mann war kurz vor 7 Uhr mit seinem VW Kleintransporter auf der linken Fahrspur der A 565 in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle ...

mehr