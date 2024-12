POL-MA: Mannheim/BAB 656: Auffahrunfall mit verletzter Person - Wer hat den Unfall beobachtet?

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend, 09.12.2024 und Mittwochnachmittag, 11.12.2024 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Ortsteil St. Ilgen ein. Die Einbrecher schlugen an der Gebäuderückseite die Terrassentür ein und drangen so in die Wohnräume ein. Die Bewohnerin des Hauses hatte den Raum zuletzt am Montagabend betreten und ...

