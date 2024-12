Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend, 09.12.2024 und Mittwochnachmittag, 11.12.2024 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Ortsteil St. Ilgen ein.

Die Einbrecher schlugen an der Gebäuderückseite die Terrassentür ein und drangen so in die Wohnräume ein. Die Bewohnerin des Hauses hatte den Raum zuletzt am Montagabend betreten und die Tür noch unbeschädigt vorgefunden. Als sie am Mittwochnachmittag den Raum wieder betrat, bemerkte sie Glasscherben auf dem Boden und eine eingeschlagene Terrassentür.

Inwiefern die Eindringlinge etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch unklar. Ebenso kann der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell