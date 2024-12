Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahl von Rucksack aus Fahrradkorb - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde einem Radfahrer der Rucksack aus seinem Fahrradkorb entwendet.

Der 60-jährige Radfahrer war gegen 15:30 Uhr mit seinem Fahrrad vom Hauptbahnhof unterwegs in Richtung Eppelheim. Auf der Strecke musste er zweimal kurz an einer Ampel halten. Als er gegen 15:45 Uhr an seinem Ziel ankam, fiel ihm auf, dass sein schwarzer Rucksack aus dem Fahrradkorb gestohlen wurde. Hierin befanden sich neben einer Arbeitshose auch Ausweisdokumente, eine Bankkarte sowie Bargeld. Die Höhe des Diebstahlschadens beträgt etwa 250 Euro. Auf der Vorderseite des Rucksacks befand sich ein Logo einer deutschen Fußballfahne mit vier Sternen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

