POL-MA: Mannheim: Nikolaus und Rentier "Glöckchen" sorgen gemeinsam mit der Polizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - ABC-Schützen-Aktion

Mannheim: Nikolaus und Rentier "Glöckchen" sorgen gemeinsam mit der Polizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - ABC-Schützen-Aktion

Mannheim

Die 134 Erstklässlerinnen und Erstklässler der Rheinauschule machten große Augen, als plötzlich ein Rentier in die Turnhalle trabte und die Ausführungen der Polizistin Frau Höly unterbrach. Es stellte sich als "Glöckchen" vor, behauptete, seinen ersten Arbeitstag beim Nikolaus zu haben und aufgrund des heftigen Verkehrs auf der Relaisstraße viel zu spät zu sein. Glücklicherweise kam wenig später der Nikolaus hinzu, beruhigte das völlig aufgelöste "Glöckchen" und bat die Polizistin, ihm doch noch gemeinsam mit den anwesenden Kindern einiges zum Thema "Sicheres Überqueren der Straße" zu erklären. Mit viel Spaß und guten Tipps wurde das himmlische Gespann fit für den Mannheimer Straßenverkehr gemacht und sang dann auch noch gemeinsam mit allen Kindern, den anwesenden Polizistinnen und Polizisten, sowie den Mitarbeiterinnen der Stadt Mannheim laut und fröhlich: "We wish you a merry Christmas"

Was war der Hintergrund?

Die alljährliche ABC-Schützen-Aktion der Jugendverkehrsschule Mannheim, in welcher die Erstklässlerinnen und Erstklässler von 26 Mannheimer Grundschulen besucht und auf humorvolle Art und Weise für das richtige Verhalten im Straßenverkehr sensibilisiert werden, erstreckt sich in diesem Jahr vom 25. November bis einschließlich 13. Dezember.

Am Nikolaustag war Station in der Rheinauschule. Das Mitspieltheater, welches den Kindern das sichere Überqueren der Fahrbahn näherbringt, wurde deshalb diesem besonderen Tag angepasst. "Glöckchen" (Regina Frank), Nikolaus (Michael Striehl) und die Polizistin (Nadine Höly) erarbeiteten gemeinsam mit den Kindern wichtige Verkehrsregeln, die diese im Anschluss an das Theaterstück zusammen mit weiteren Polizisten und Mitarbeiterinnen der Stadt Mannheim im Umfeld der Schule in die Praxis umsetzen durften.

Anlässlich dieses besonderen Auftritts hatte sich hoher Besuch in der Sporthalle eingefunden: Bürgermeister Herr Dr. Proffen, Polizeivizepräsident Gigliotti und der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Mannheim e. V., Herr Köber, waren als Vertreter der drei für die ABC-Schützen-Aktion so wichtigen Institutionen Stadt Mannheim, Polizeipräsidium Mannheim und KVW Mannheim zugegen. Die Stadt Mannheim stellt jährlich Mitarbeitende des Ordnungsdienstes, die gemeinsam mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim, zu welchem die Jugendverkehrsschule gehört, für diese Aktion. Ohne deren Hilfe wäre es nicht möglich, diese große Zahl an Schulen zu besuchen. Die Kreisverkehrswacht Mannheim e. V. unterstützt die Arbeit der Jugendverkehrsschule mit finanziellen Mitteln und sponserte an diesem Tag zusätzlich Schokoladennikoläuse und Aufkleber für die Kinder.

