POL-DA: Brensbach: Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße

64625 Bensheim (ots) - Am Freitag, 11.10.2024, ereignete sich um 17:11 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Berliner Ring Höhe Kreisverkehr Europa Allee in Bensheim. Hierbei fuhr ein Rennradfahrer einem Renault auf. Es entstand Sachschaden am Pkw und Fahrrad in einer Gesamthöhe von ca. 6.000 EUR. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Beteiligten ...

