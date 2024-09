Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Pkw- Zeugen gesucht

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen wurden der Polizei bisher drei Fälle bekannt, in denen Scheiben von Pkws eingeschlagen wurden. Unbekannte beschädigten die Seitenscheibe eines in der Angergasse abgestellten Opel und entwendeten daraus eine Geldbörse. Bei einem VW, der am Postplatz abgestellt war, wurde ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen. Auch die Scheibe eines Ford, der in der Kirchgasse abgestellt war. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0241491/2024. Außerdem rät die Polizei nochmal in diesem Zusammenhang, keine Gegenstände im Auto liegen zu lassen. (ah)

