Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 10-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht - Korrektur

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Stadtteil Gartenstadt wurde ein 10-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Eine unbekannte Autofahrerin war gegen 7.40 Uhr auf der Straße Waldpforte in Richtung Waldstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Waldstraße in Richtung B 44 übersah sie den 10-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Waldpforte an der Fußgängerampel bei Grünlicht in Richtung Käfertal überquerte, und stieß mit ihm zusammen. Der Junge zog sich Verletzungen in Form von Prellungen an Arm, Rücken und Kopf zu. Sein Fahrrad wurde am Lenker beschädigt. Die Autofahrerin fuhr anschließend einfach weiter.

Die Unfallverursacherin wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - Circa 30 Jahre alt - Schlank - Dunkelblonde, schulterlange Haare - Befand sich alleine im Fahrzeug - War mit einem silberfarbenen VW Golf mit Mannheimer Kennzeichen unterwegs

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur flüchtigen Fahrerin und ihrem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell