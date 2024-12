Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter wirft Dose auf Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine 63-Jährige fuhr am Mittwoch mit ihrem Fahrrad auf dem Freiberger Ring in Richtung Sachsenstraße. Um kurz vor 13 Uhr kam sie zur Fußgängerbrücke des Vogelstang-Centers. Völlig überraschend wurde sie von dort mit einer Getränkedose beworfen. Das Geschoss traf sie am rechten Oberarm. Erschrocken darüber verlor sie kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrrad und wäre beinahe gestürzt. Als sie nach oben blickte, sah sie zwei Jungen, die mutmaßlich für den Wurf verantwortlich waren. Glücklicherweise wurde bei der gefährlichen Aktion niemand verletzt. Es handelte sich aber mitnichten um einen harmlosen Spaß, sondern um eine Straftat. Der Polizeiposten Mannheim-Vogelstang ermittelt daher wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Bei den tatverdächtigen Kindern handelte es sich um zwei Jungen im ungefähren Alter von 10 Jahren. Beide trugen einen Schulranzen und entsprachen vom äußeren Erscheinungsbild dem mitteleuropäischen Phänotyp. Einer von ihnen war bekleidet mit einer olivfarbenen Winterjacke und einer hellgrauen Strickmütze. Der Andere trug eine hellblaue Winterjacke mit hellgrauen Querstreifen auf der Brust.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter der Telefonnummer 0621/ 70770-0 zu melden.

