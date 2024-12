Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten gesprengt - Zeugenaufruf

Dörnfeld an der Ilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend, gegen 21:00 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Personen zu einem Briefkasten in der Straße "An der Linde" und warfen einen oder mehrere pyrotechnische Erzeugnisse in einen Briefkasten der Deutschen Post.

Die Detonation zerstörte den Briefkasten vollständig, so dass ein Schaden von mindestens 200 Euro entstand. Die derzeit unbekannten Täter kamen nach Zeugenangaben mit einem Pkw vor Ort und entfernten sich direkt nach der Tat.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu Tätern und Pkw machen können.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0316400/2024 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell