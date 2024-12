LPI-GTH: Eigentümersuche

Ilmenau (ots) - Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße. Ein 51-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Straße in Richtung Friesenstraße als ein 63-jähriger Fußgänger die Fahrbahn im Bereich einer Verkehrsinsel überquerte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 63-Jährige prallte am Fahrzeug ab und kollidierte anschließend mit einem Verkehrsschild. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. ...

