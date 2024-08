BPOL-KL: Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Ludwigshafen am Rhein (ots) - Am 19. August 2024 erreichte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern die Information, dass ein entwichener Strafgefangener aus dem Pfalzklinikum in Klingenmünster mutmaßlich mit dem Zug auf dem Weg zum Hauptbahnhof Ludwigshafen am Rhein ist. Um 09:00 Uhr konnte eine Streife der Bundespolizei den gesuchten 27-jährigen Deutschen tatsächlich in einem Zug aus Mainz am Hauptbahnhof ...

