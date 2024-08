Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Entwichener Strafgefangener festgenommen

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 19. August 2024 erreichte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern die Information, dass ein entwichener Strafgefangener aus dem Pfalzklinikum in Klingenmünster mutmaßlich mit dem Zug auf dem Weg zum Hauptbahnhof Ludwigshafen am Rhein ist. Um 09:00 Uhr konnte eine Streife der Bundespolizei den gesuchten 27-jährigen Deutschen tatsächlich in einem Zug aus Mainz am Hauptbahnhof Ludwigshafen am Rhein antreffen. Der Mann war nach seinem Freigang nicht zeitgerecht in das Pfalzklinikum zurückgekehrt, weshalb er am 18. August 2024 als entwichener Strafgefangener zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Der 27-Jährige wurde an eine Streife der Polizeiinspektion Ludwigshafen übergeben, die den Mann wieder in das Pfalzklinikum einlieferte.

