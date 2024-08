Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann ohne Fahrschein greift Zugbegleiter an

Mainz (ots)

Am Morgen des 14. August 2024 kam es in der SE 14 zwischen Frankfurt und Mainz bei einer Fahrscheinkontrolle zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Zugbegleiter hatte festgestellt, dass der von ihm kontrollierte Mann das Deutschlandticket einer dritten Person nutzte. Der Zugbegleiter forderte daraufhin die Vorlage eines Ausweises, worauf der Kontrollierte ihn unvermittelt angriff, indem er ihn schubste, nach ihm trat und schlug. Dieser setzte sich zur Wehr, schlug zurück und nahm den Mann in den Schwitzkasten. Die Bundespolizei wurde verständigt und eine Streife empfing die Personen im Hauptbahnhof Mainz, nahm den Sachverhalt auf und stellte Zeugen des Vorfalls fest. Bei dem Zugbegleiter handelte es sich um einen 57-jährigen Deutschen, der Mann ohne gültigen Fahrschein war ein 27-jähriger Algerier, der sich aktuell unerlaubt in Deutschland aufhält. Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden Männer leicht verletzt. Beide Personen stellten Strafantrag wegen Körperverletzung. Den 27-Jährigen erwartet zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Betrug, Erschleichen von Leistungen und unerlaubtem Aufenthalt.

