BPOL-KL: Sprayer auf frischer Tat gefasst

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Dienstag, dem 6. August 2024 zwischen 16:15 und 16:30 Uhr kam es in der RB 51 von Neustadt an der Weinstraße nach Landau zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer Frau. Ein 49-jähriger Deutscher beleidigte und bedrohte während der Fahrt mehrere Reisende und packte eine noch unbekannte Frau am Arm und zerrte diese ...

