Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Körperverletzung in einer Regionalbahn - Geschädigtenaufruf

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Dienstag, dem 6. August 2024 zwischen 16:15 und 16:30 Uhr kam es in der RB 51 von Neustadt an der Weinstraße nach Landau zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer Frau. Ein 49-jähriger Deutscher beleidigte und bedrohte während der Fahrt mehrere Reisende und packte eine noch unbekannte Frau am Arm und zerrte diese durch den Zug. Die Frau und der Mann verließen in Edenkoben den Zug. Der 49-Jährige wurde durch eine Streife der PI Edenkoben festgestellt. Die Geschädigte konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Die Geschädigte oder Personen, die Hinweise zur Identität der Frau machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

