FW-BO: Sturm Ciaran zieht über Bochum

Bochum (ots) - Der Feuerwehreinsatz nach dem Brand eines Getränkemarktes an der "Alte Marktstraße" in Querenburg konnte um 2.30 Uhr am Dienstagmorgen beendet werden. Zuvor waren mit zwei Baggern vom Technischen Hilfswerk (THW) letzt Glutnester freigelegt und anschließend gezielt mit Löschschaum abgelöscht worden. Insgesamt waren rund 110 Einsatzkräfte aller drei ...

mehr