LPI-GTH: Zu schnell

Gospiteroda (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen befuhr eine 53-jährige Fahrerin eines VW die L1026 von Richtung BAB 4 in Richtung Gospiteroda. In einer Rechtskurve kam die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die 53-Jährige wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser wurde abgeschleppt. Die Straße ...

