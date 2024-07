LPI-EF: Wohnmobil zerkratzt

Erfurt (ots) - In Erfurt wurde Montagnachmittag ein Kind in einem Linienbus verletzt, als der Fahrer eine Vollbremsung machen musste. Kurz vor 16:00 Uhr waren zwei 30 und 38 Jahre alte Männer im Stadtteil Rieth in den Bus eingestiegen. Da sie ihre Tickets nicht vorzeigen wollten, kam es zum Streit mit dem 37-jährigen Fahrer. Als dieser die Fahrt fortsetzen wollte, schlugen die beiden Männer in seine Richtung. Daraufhin ...

