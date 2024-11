Polizei Hamburg

POL-HH: 241118-1. Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 16.11.2024, 21:00 Uhr

Unfallort: Hamburg-St. Pauli, Finkenstraße/Trommelstraße

Samstagabend ist ein 78-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil St. Pauli tödlich verletzt worden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw die Finkenstraße und wollte nach links in die Trommelstraße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem Fußgänger, welcher zu diesem Zeitpunkt den Weg kreuzte. Der Mann blieb anschließend leblos am Boden liegen. Er wurde zunächst durch umgehend alarmierte Einsatzkräfte reanimiert und anschließend unter Begleitung eines Notarztes und laufender Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert. Dort erlag der 78-Jährige kurz darauf seinen Verletzungen.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Ein VU-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) übernahm die Unfallaufnahme und setzte hierfür sowohl eine Drohne als auch einen 3D-Scanner des Landeskriminalamts ein. Des Weiteren zogen die Polizistinnen und Polizisten einen Sachverständigen hinzu.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen sowie Ersthelferinnen und Ersthelfern.

Für die Unfallaufnahme musste der Bereich bis 00:30 Uhr voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen werden nun von der Verkehrsdirektion Innenstadt/West weitergeführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

