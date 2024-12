POL-OG: Rastatt - Trunkenheitsfahrt

Iffezheim (ots) - Die B500 ist nach dem schweren Unfall am Mittwochmittag noch immer gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an, neigen sich aber dem Ende entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Grenze fahrend nahezu ungebremst in das Heck eines Sattelzugs geprallt, ...

mehr