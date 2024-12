Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Vollsperrung nach Unfall, Rückstau bis Autobahn -Nachtragsmeldung-

Iffezheim (ots)

Die B500 ist nach dem schweren Unfall am Mittwochmittag noch immer gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an, neigen sich aber dem Ende entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Grenze fahrend nahezu ungebremst in das Heck eines Sattelzugs geprallt, sodass sich der Mercedes seitlich unter dem Sattelzug verkeilt hat. Einsatzkräfte der Feuerwehren Iffezheim und Baden-Baden haben den Schwerverletzten aus seinem Wrack geschnitten und befreit, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Klinik geflogen werden konnte. Neben dem Rettungshubschrauber waren überdies ein Notarzt sowie zwei Rettungswagen im Einsatz. Der Lastwagenfahrer und ein weiterer Mitfahrer blieben nach aktuellen Feststellungen unversehrt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf 20.000 Euro bis 25.000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung vom 04.12.2024, 13 Uhr

POL-OG: Iffezheim, B500 - Vollsperrung nach Unfall, Rückstau bis Autobahn

Iffezheim Nach einem Unfall am Mittwochmittag auf der B500, kurz vor der Kreuzung zur L75, sind die Rettungsmaßnahmen im Gange. Aktuell ist die B500 zwischen der Autobahnanschlussstelle Baden-Baden und der L75 in beide Richtungen gesperrt, was für einen Rückstau und Behinderungen sorgt. Örtliche Umleitungen werden eingerichtet. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Autofahrer kurz nach 12 Uhr in das Heck eines Lastwagens geprallt und wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt. Rettungskräfte sind gerade dabei, eine im Auto eingeklemmte Person aus dem Wagen zu befreien. Über die Art und Schwere von verletzten Personen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

