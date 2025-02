PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe von Alufelgen festgenommen +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Kleingartenanlage von Dieben heimgesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe von Alufelgen festgenommen,

Idstein-Niederauroff, Görsrother Weg, Dienstag, 18.02.2025, 09:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen nahm die Polizei in Idstein-Niederauroff zwei Felgen-Diebe fest. Gegen 09:30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da er soeben beobachtet habe, wie Unbekannte aus dem Vorgarten des Nachbargrundstücks im Görsrother Weg Alufelgen gestohlen hätten. Sie seien nun mit einem Transporter mit bulgarischem Kennzeichen geflüchtet. Einer sofort nach Niederauroff entsandten Streife gelang es daraufhin, den Transporter im Rahmen der Fahndung zu sichten und zu kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich zwei Rumänen im Alter von 26 und 15 Jahren. Beide wurden zu einer Polizeistation gebracht und Erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss durften die Beiden die Dienststelle wieder verlassen. Das Diebesgut wurde an den Besitzer ausgehändigt.

2. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Heidenrod-Laufenselden, Rudolf-Dietz-Straße, Montag, 17.02.2025, 15:15 Uhr bis Dienstag, 18.02.2025, 04:15 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen nahmen Diebe einen Zigarettenautomaten in Heidenrod-Laufenselden ins Visier. Zwischen 15:15 Uhr und 04:15 Uhr näherten sich die Täter dem in der Rudolf-Dietz-Straße aufgestellten Automaten und machten sich an diesem zu schaffen. Mittels Werkzeug wurde der Automat aufgehebelt und anschließend Zigaretten und Bargeld entnommen. Nach der Tat flüchteten die Langfinger mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Kleingartenanlage von Dieben heimgesucht, Niedernhausen, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 13.02.2025, 17:00 Uhr bis Montag, 17.02.2025, 13:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Montag haben Diebe in einer Niedernhausener Kleingartenanlage zugeschlagen. Im besagten Zeitraum gelangten die Täter in einen der Kleingärten in der Wiesbadener Straße und öffneten dort gewaltsam eine Gartenhütte, indem sie die Tür eintraten. Aus der Gartenhütte nahmen sie zwei Elektrogeräte samt Akkus sowie Bargeld an sich und suchten mit dieser Beute das Weite.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

