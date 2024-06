POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei Mönchengladbach

Unbekannte haben am Donnerstag, 27. Juni, bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Dahlener Heide in Rheindahlen unter anderem Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Tatzeit liegt zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr. Die Einbrecher gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus, nahmen die Wertsachen an sich und flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

