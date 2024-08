Feuerwehr Drolshagen

FW Drolshagen: Gewitter mit Starkregen führt zu vielen Einsätzen

Drolshagen (ots)

Ein Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen hat am 13.08.2024 gegen 17 Uhr in Drolshagen und umliegenden Ortsteilen zu einer Vielzahl an Einsätzen geführt.

Insbesondere zu vollgelaufenen Kellerräumen, Wohnungen und Firmengebäuden, überfluteten Straßen und umgestürzten Bäumen war die Hilfe der Feuerwehrleute angefordert worden.

Aufgrund der Vielzahl der Notrufe waren nicht nur die Löschzüge aus Drolshagen und Iseringhausen, sondern auch Löschgruppenfahrzeuge aus der Stadt Bergneustadt, der Stadt Olpe und der Gemeinde Wenden im Raum Drolshagen im Einsatz.

Gegen 17:15 Uhr erfolgte die erste Alarmierung. Um ca. 22 Uhr kehrten die letzten Einsatzkräfte zurück. Insgesamt waren rund 90 Feuerwehrleute zu 43 Schadenstellen im Einsatz.

