Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 34-Jähriger mit einem VW entlang des Luisenrings, als er einer 23-jährigen Mercedes-Benz-Fahrerin ins Heck fuhr. Die 23-Jährige wartete gegen 21:45 Uhr an einer rot zeigenden Ampel der Kreuzung zum Quadrat, als der VW mit dem Mercedes-Benz kollidierte. Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß niemand verletzt. Der VW war im Gegensatz zum Mercedes-Benz nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos liegt bei 11.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahr. Der Verdacht bestätigte sich. Der Mann war alkoholisiert und hatte einen Wert von knapp 1,8 Promille, sodass er anschließend in ein Polizeirevier gebracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und er musste seinen Führerschein abgeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Trunkenheit verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell