Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholbeeinflusster Autofahrer fährt Schlangenlinien

Hinterweidenthal (ots)

Am Freitag, 30.08.2024, kurz nach 17.30 Uhr wurde ein schlangenlinienfahrender PKW Audi gemeldet, welcher die Bundesstraße 10 von Landau in Richtung Pirmasens befuhr und diese an der Abfahrt Hinterweidenthal verließ. Der Audi hielt dort an der Abzweigung zum Waschtal an. Hier stieg der 70-jährige Fahrer aus und stürzte zu Boden, wobei er sich am Kopf Schürfwunden zuzog. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte beim Fahrer deutlich Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,31 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Der leichtverletzte Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pidn

