POL-PDPS: Fahren unter Alkoholeinfluss

Erlenbach bei Dahn (ots) - Bereits am Donnerstag, 29.08.2024, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die hintere Tür sowie den hinteren Kotflügel der Fahrerseite eines auf dem Parkplatz am Seehof geparkten, schwarzen PKW Audi A4. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? ...

mehr