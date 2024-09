Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bundesstraße 10/Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfall-flucht/Zeugen gesucht

Rinnthal (ots)

Am Freitagmorgen, 30.08.2024, gegen 07.15 Uhr befuhr der 26-jährige Fahrer eines PKW Seat Ibiza die Bundesstraße 10 von Annweiler kommend in Richtung Pirmasens. In Höhe des Rastplatzes bei Rinnthal wurde der Seat von einem grau-silbernen PKW Toyota mit Speyerer Kennzeichen auf der einspurigen Fahrbahn im Überholverbot überholt. Aufgrund Gegenverkehrs scherte der Toyota vor dem Seat auf die rechte Fahrbahn ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Seat ab und wich nach rechts aus. Hierbei kollidierte der Seat mit der Schutzplanke, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Der Toyota setzte seine Fahrt fort. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

