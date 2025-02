PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Baustoffhandel +++ Getränkemarkt von Einbrechern heimgesucht +++ Betrüger als Bankmitarbeiter getarnt holt Bankkarte ab +++ Mit Stein Balkontür eingeworfen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruchsversuch in Baustoffhandel, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Freitag, 21.02.2025, 04:15 Uhr

(mf) Am Freitag gegen 04:15 Uhr versuchten unbekannte Täter in einen Baustoffhandel in Bad Schwalbach einzubrechen. Die Täter gelangten von der Bahnhofstraße auf das Gelände des Baustoffhandels und versuchten an mehreren Fenstern und Türen in das Gebäude einzudringen. Als dies jedoch misslang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 EUR. Die zuständige Polizeistation Bad Schwalbach nimmt sachdienliche Hinweise unter (06124) 7078-0 entgegen.

2. Getränkemarkt von Einbrechern heimgesucht, Heidenrod-Kemel, Auf dem Pohl, Donnerstag, 20.08.2025, 18:15 Uhr bis Freitag, 21.02.2025, 08:15 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt im Heidenroder Ortsteil Kemel ein. Ersten Erkenntnissen zufolge, hebelten die Täter im genannten Zeitraum ein Fenster auf und gelangten auf diesem Wege in den Betrieb in der Straße "Auf dem Pohl". Aus diesem stahlen sie letztlich Bargeld, Zigaretten sowie Alkoholflaschen und flüchteten mit der Beute.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

3. Betrüger als Bankmitarbeiter getarnt holt Bankkarte ab, Bad Schwalbach-Hettenhain, Oberdorfstraße, Donnerstag, 20.02.2025, 18:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde eine Frau aus Bad-Schwalbach Hettenhain um ein Haar Opfer von dreisten Betrügern. Zunächst erhielt die Seniorin einen Anruf auf ihrem Festnetz-Telefon. Das Gegenüber in der Leitung gab sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus und schilderte ihr, dass ihre Bankkarte abgelaufen sei. Diese müsse nun von einem weiteren Mitarbeiter abgeholt werden. Tatsächlich erschien kurz darauf, gegen 18:15 Uhr, ein Mann an ihrer Tür in der Oberdorfstraße. Der etwa 24 bis 26 Jahre alte vermeintliche Mitarbeiter hatte dunkle, kurze Haare, einen Dreitagebart sowie ein "südländisches Erscheinungsbild". Er habe fließend deutsch gesprochen. Der Fremde ließ sich die Karte aushändigen und verließ anschließend das Grundstück. Die Hettenhainerin erzählte umgehend ihrem Sohn von dem Vorfall, welcher die Masche durchschaute und unmittelbar die Bankkarte seiner Mutter sperren ließ. So kam es bislang zu keiner Geldabhebung von ihrem Konto.

Personen, denen am Donnerstagabend in Hettenhain der beschriebene Mann aufgefallen sind, melden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

4. Mit Stein Balkontür eingeworfen, Taunusstein-Bleidenstadt, Finkenweg, Dienstag, 18.02.2025, 01:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte die Balkontür einer Wohnung in Taunusstein-Bleidenstadt eingeworfen. Gegen 01:50 Uhr vernahmen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Finkenweg aus Richtung ihres Balkons einen lauten Knall. Als sie daraufhin nachschauten, entdeckten sie den Grund für das Geräusch. Unbekannte hatten einen faustgroßen Stein von außen an die Scheibe der Balkontür geworfen und diese so zerstört. Von den Verursachern fehlte anschließend jede Spur. Der Schaden an der Scheibe beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht rund um den Finkenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell