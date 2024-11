Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Freilaufende "Kampfhunde" greifen Spaziergänger an - ein Hund totgebissen

Döringsdorf (Geismar) (ots)

In der Ortslage Döringsdorf (bei Geismar) kam es am gestrigen Samstag, gegen 13:30 Uhr zu einem folgenschweren Angriff auf zwei Hundehalter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griffen zwei freilaufende Kampfhunde die beiden Dackel der Spaziergänger an und verletzten diese zunächst schwer. Ein Dackel verstarb in der weiteren Folge noch auf dem Weg in die Tierklink - der zweite tierische Begleiter konnte durch eine Not-OP gerettet werden. Die beiden Spaziergänger wurden durch den Angriff ebenfalls verletzt. Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen sowie den Tierhalter geben können, werden geben, sich bei der nachstehend genannten (sachbearbeitenden) Dienststelle zu melden.

