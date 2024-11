LPI-NDH: Sachbeschädigung auf dem Spielplatz

Sondershausen (ots) - Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Freitagmorgen. Bislang unbekannte Täter beschädigten das Toilettenhaus des Sondershäuser Hauptfriedhofes in der Straße Brückental. Die Polizeibeamten fanden zerstörte Fensterscheiben, abgerissene Seifenspender sowie Beschädigungen an Tür und Decke vor. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Tat ereignete sich am Freitag in ...

mehr