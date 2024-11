Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer verletzt

Niedersachswerfen (ots)

Ein Mopedfahrer ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, kurz nach 7.15 Uhr, in Niedersachswerfen ereignete, leicht verletzt worden. Der 15-Jährige befuhr die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Nordhäuser Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Bahnhof abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Mopedfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kamen die Kameraden der Feuerwehr Niedersachswerfen zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell