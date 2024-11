Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17.15 Uhr auf dem Richteberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem SUV. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Fahrzeuginsassen leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Klinikum. Der entstandene Gesamtschaden an den Fahrzeugen betrug Schätzungen zu Folge mindestens 60000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Ersten Ermittlungen nach fuhr der SUV an einem parkenden Auto vorbei und kollidierte hierbei mit dem im Gegenverkehr befindlichen Pkw. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren, wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, ein.

