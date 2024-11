Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Einkaufen bestohlen

Ammern (ots)

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag während ihres Einkaufes in einem Einkaufszentrum Am Langen Rasen von Unbekannten bestohlen worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge öffneten der oder die Täter den Reißverschluss ihrer Handtasche, woraus sie schließlich das Portemonnaie entwendeten. Als die Geschädigte an der Kasse zahlen wollte, flog der Diebstahl auf. Die Tat ereignete sich gegen 16 Uhr. Wer Hinweise zur Tat oder dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0288839

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell