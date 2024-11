LPI-NDH: Einbrecher in Frisörgeschäft

Sondershausen (ots) - In einem Einkaufzentrum, im Bereich der Hospitalstraße zur Frankenhäuser Straße, bereicherte sich am Donnerstag ein unbekannter Täter in rechtswidriger Absicht an einem Karton, welcher im Rahmen einer Zulieferung kurzzeitig abgestellt wurde. Der Täter entfernte sich ungesehen mit dem Beutegut vom Tatort. In dem Karton befanden sich Tabakutensilien im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachteten, werden ...

